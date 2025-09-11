

Tel Aviv, 11 set. (Adnkronos) - Israele vive sotto una dittatura: guai a contestare Netanyahu. Lo ha detto in un'intervista ad Army Radio, Anat Angrest, madre di Matan Angrest, uno degli ostaggi detenuti da Hamas, che ha accusato il governo israeliano di aver messo a repentaglio le trattative per il rilascio degli ostaggi. Il primo ministro israeliano è un uomo freddo nei confronti dei suoi cittadini, ha aggiunto, criticando la mancanza di comunicazione del governo con le famiglie degli ostaggi. Quando le è stato chiesto se sa perché i funzionari dell'Idf non si esprimono pubblicamente contro la guerra, la Angrest ha risposto che tutto dipende dalle decisioni di un solo uomo: "Tutti coloro che finora si sono espressi a favore di un accordo sono stati licenziati e sostituiti: viviamo sotto una dittatura".

"Proprio quando la squadra di Hamas avrebbe potuto accettare l'accordo sul tavolo, è stato fatto un tentativo di eliminarli", ha detto ancora la Angrest: "È ovvio che il primo ministro non è interessato a un accordo o a porre fine alla guerra, nonostante il prezzo elevato delle vite dei soldati e di quelle degli ostaggi che si consumano".

