Roma, 22 lug (Adnkronos) - "Una premiazione oscena, una cosa orribile". Lo ha detto in aula alla Camera Angelo Bonelli, chiedendo una informativa urgente del governo sulla situazione a Gaza, a proposito del premio Italia-Israele 2025 conferito a Matteo Salvini alla sala del Cenacolo della Camera.

Anche i gruppi del Movimento 5 stelle e del Pd hanno protestato in aula sul riconoscimento al leader della Lega, chiedendo la presenza dell'esecutivo in aula sul Medio oriente. "Abbiamo ospitato persone che dicono che il lavoro bisogna finirlo, che si sono macchiate di crimini orrendi, che affamano i bambini e il vice premier va a ricevere un premio dalle loro mani. E' una cosa oltre la politica, siamo alla miseria umana", ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi.

"Qui dove il diritto dovrebbe prevalere sulla prepotenza, questo luogo è stato violato e non può essere violato nel nostro nome", ha detto Arturo Scotto, del Pd.