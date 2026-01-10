Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La libertà di stampa va sempre difesa, come i giornalisti che intervengono in un corteo per fare il proprio lavoro che non vanno mai insultati. E lo dice chi rappresenta una forza politica oggetto di una campagna diffamatoria portata avanti da mesi con sciocchezze sesquipedali”. Lo sottolinea una nota del Movimento 5 stelle.
Mo: M5S, 'libertà stampa va sempre difesa'
10 gennaio, 2026 • 20:13
Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La libertà di stampa va sempre difesa, come i giornalisti che intervengono in un corteo per fare il proprio lavoro che non vanno mai insultati. E lo dice chi rappresenta una forza politica oggetto di una campagna diffamatoria portata avanti da mesi con sciocchezze sesquipedali”. Lo sottolinea una nota del Movimento 5 stelle.