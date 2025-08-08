

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Netanyahu e il suo governo di pazzi criminali come Smotrich hanno gettato la maschera: dichiarano esplicitamente che il loro obiettivo è distruggere sul terreno ogni presupposto di uno Stato palestinese occupandone i territori, sia a Gaza che in Cisgiordania, e deportandone la popolazione". Lo affermano i capigruppo delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton.

"Un piano così folle da scandalizzare perfino i generali dell’esercito israeliano. Sarà una strage completa, uno sterminio, sarà il compimento del genocidio. Di fronte a queste ammissioni il governo Meloni pensa di continuare a negare la realtà? O si deciderà a chiedere che la comunità internazionale fermi questi folli macellai? L’Italia proponga all’Onu di discutere l’invio dei Caschi Blu per imporre a Israele di fermare la sua pazzia genocida”.

