

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista minacciata ieri a Roma durante il corteo pro Gaza, e a tutta l’Adnkronos. Impedire a una cronista di svolgere il proprio lavoro è inaccettabile. La libertà di stampa va sempre difesa e trovo doveroso ringraziare tutti i giornalisti che in queste ore, pur in contesti molto difficili, stanno svolgendo il proprio lavoro”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

