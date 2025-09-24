

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “La Global Sumud Flotilla si sta dirigendo in una zona di guerra per portare aiuti a Gaza. L’obiettivo può anche essere nobile, ma le modalità della missione sono inevitabilmente molto pericolose. Non è perciò il momento degli slogan ma della responsabilità, come quella mostrata dal governo, che è impegnato a tutelare la sicurezza delle persone a bordo. Questa è la priorità per tutti. Alimentare la tensione non aiuta nessuno”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

