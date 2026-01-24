

(Adnkronos) - “Esprimo la massima solidarietà, mia e di tutto Noi moderati, a Giorgio Gori. Inneggiare all’uso delle armi, soprattutto in un momento così carico di tensioni, non è solo gravemente irresponsabile ma è un’incitazione a commettere atti di violenza che non può essere accettata. Ancor più grave, è il fatto che questo avvenga in una sede di confronto e scambio di idee, come l’università, perché sostituisce l’odio al confronto. E certamente, non è così che faranno il bene della causa palestinese”. Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.

