

Roma, 6 ott.-.(Adnkronos) - "L’inizio dei negoziati in Egitto apre una concreta prospettiva di pace a Gaza e impegna tutte le forze politiche e le persone responsabili a sostenere il piano americano. Anche l’Italia dovrà fare la propria parte, quindi mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo per dare il nostro contributo per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi". Lo scrive su X il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

