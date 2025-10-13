

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Oggi è una giornata storica, ma la strada per arrivare ad una pace vera e duratura è ancora lunga. Per questo è importante non dividersi e non alimentare tensioni, ma lavorare per favorire questo percorso fino ad applicare il principio dei ‘due popolo due stati’. Fondamentale per la stabilità del Medio Oriente e per la ricostruzione di Gaza sarà anche l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea, insieme a Usa e paesi arabi”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

