

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "La Cgil di Landini ha convocato lo sciopero generale per l’abbordaggio della Flotilla. Nonostante il Garante lo abbia definito 'illegittimo', il sindacalista rosso va avanti: la legge, per loro, si rispetta a fasi alterne, sempre che gli faccia comodo. Nel frattempo, le solite frange estreme coccolate dalla sinistra occupano binari, devastano città e provano a 'bloccare tutto'. Sempre impuniti, tanto una candidatura in Europa, da quelle latitudini politiche, la si trova facilmente". Così il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Loperfido.

"Ieri in Parlamento Fratelli d’Italia ha chiesto responsabilità, perché tutti lavorino per la pace, ma qualcuno risponde incendiando le piazze. Ci aspettiamo che Schlein e compagni prendano le distanze: questo clima incendiario non è d’aiuto per i palestinesi, ma solo un disagio per gli italiani", conclude.

