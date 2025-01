Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Ascoltiamo con preoccupazione le dichiarazioni del presidente eletto Trump che, oltre a mostrare nuove mappe degli Stati Uniti, dichiara che se Hamas non libererà tutti gli ostaggi a Gaza si scatenerà l'inferno. Ma l'inferno a Gaza c'è già, con stragi quotidiane di civili e di bambini, che muoiono ogni giorni anche per il freddo, la fame e le malattie. L'Italia ha il dovere morale di porre fine a questo inferno, anche riconoscendo lo Stato di Palestina che non è una soluzione ma è certamente un inizio". Lo ha dichiarato intervento in aula il deputato del Movimento 5 Stelle Arnaldo Lomuti.