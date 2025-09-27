

Beirut, 27 set. (Adnkronos) - Migliaia di sostenitori di Hezbollah sono scesi in strada ieri a Beirut, e molti sono attesi anche oggi, giorno del primo anniversario della morte del loro leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco delle forze israeliane il 27 settembre 2024. A un raduno davanti alla famosa Grotta dei Piccioni, nei pressi di Beirut, un ritratto di Nasrallah è stato brevemente proiettato sulla roccia, iniziativa che ha fatto infuriare il governo. Le autorità locali avevano concesso il permesso per la manifestazione, ma non per illuminare la scogliera. Il premier Nawaf Salam ha attaccato duramente Hezbollah. "Sono stati violati impegni espliciti degli organizzatori e dei loro sostenitori", ha scritto su X, e questo "ha un impatto sulla credibilità" del partito.

Salam ha chiesto indagini sull'accaduto e l'arresto dei responsabili. Cerimonie sono previste oggi a partire dalle 16,30 ora locale in diversi luoghi, tra cui la tomba di Nasrallah a Beirut, il luogo di sepoltura di Safi ad-Din nel villaggio di Deir Qanoun a-Nahar e il cimitero in cui si trova Abbas al-Moussawi (segretario generale di Hezbollah, assassinato nel 1992) nel villaggio di a-Nabi, nella Bekaa. A ricordare Nasrallah sarà il suo successore, il segretario generale Naim Qassem, con un atteso discorso. Il momento clou sarà alle 18,21, l'ora precisa in cui la bomba di Israele distrusse l'edificio nella parte meridionale di Beirut in cui si trovava Nasrallah, quando sarà osservato un minuto di silenzio.

