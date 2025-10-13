

Beirut, 13 ott. (Adnkronos/Afp) - Il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto l'avvio di negoziati con Israele, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha mediato un cessate il fuoco a Gaza. "Lo Stato libanese ha già negoziato con Israele sotto l'egida americana e delle Nazioni Unite, giungendo a un accordo per demarcare il confine marittimo. Cosa impedisce che la stessa cosa accada di nuovo per trovare soluzioni alle questioni in sospeso?", ha affermato Aoun secondo una dichiarazione della presidenza, aggiungendo che "oggi il clima generale è di compromesso ed è necessario negoziare".

