

Beirut, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - E' di 5 persone uccise e 28 ferite il bilancio dell'attacco, avvenuto oggi, di Israele contro un condominio a Beirut. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese, dopo che Israele ha dichiarato di aver colpito il capo di stato maggiore di Hezbollah Ali Tabtabai.

