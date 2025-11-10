

Londra, 10 nov. (Adnkronos) - Il direttore dell'Unrwa ha chiesto che la sua agenzia svolga un ruolo centrale nella ricostruzione della Striscia di Gaza, mentre Israele cerca sempre più di mettere da parte l'organizzazione, accusandola di legami con il terrorismo e di incitamento contro lo Stato ebraico. "Dopo due anni di brutale guerra a Gaza - scrive Philippe Lazzarini sul Guardian - un fragile cessate il fuoco (la prima fase del piano in 20 punti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump) offre un po' di tregua a una popolazione esausta. Per i miei colleghi dell'Unrwa sul campo a Gaza, la costante paura di essere uccisi da bombe e armi da fuoco potrebbe essersi attenuata, ma c'è ancora molto di cui preoccuparsi: l'accesso a rifugi, cibo e acqua pulita rimane difficile e l'inverno si avvicina rapidamente".

"Non c'è tempo da perdere nell'affrontare la fame e le malattie diffuse - prosegue il capo dell'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi - La portata del trauma fisico e psicologico è immensa e le aspettative sull'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione sono in crescita. Le prossime settimane e mesi determineranno se questo momento spartiacque porterà a una nuova alba o sarà il preludio a una disperazione ancora maggiore. Le Nazioni Unite, inclusa l'Unrwa, dispongono delle competenze e delle risorse per affrontare efficacemente e su larga scala le esigenze umanitarie critiche. Ma dobbiamo poter lavorare liberamente e in modo indipendente, senza restrizioni arbitrarie e irragionevoli all'ingresso e alla circolazione di rifornimenti e personale".



