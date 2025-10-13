

Mosca, 13 ott. (Adnkronos) - La Russia si aspetta che tutti gli accordi sulla Striscia di Gaza di cui si parlerà al vertice di Sharm el-Sheikh vengano attuati e che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader regionali garantiscano un cessate il fuoco immediato. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante un incontro con i giornalisti dei Paesi arabi, osservando che, dopo l'attuazione del piano di Trump per Gaza, è necessario procedere alla creazione di uno Stato palestinese.

La Russia si aspetta che tutti gli accordi sulla Striscia di Gaza raggiunti al vertice in Egitto vengano attuati, ha esortato Lavrov, "sebbene sentiamo dichiarazioni sia da Hamas che da Tel Aviv secondo cui non tutto è ancora finito e che la crisi potrebbe ripresentarsi". È importante che Trump e i leader regionali "si concentrino sulla necessità di un cessate il fuoco immediato, sull'adesione alla linea concordata per il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza e sull'istituzione di aiuti umanitari".

Le disposizioni relative alla Cisgiordania nel piano di Trump devono essere specificate, ha detto ancora il ministro russo: "Abbiamo notato che il piano di pace di Donald Trump affronta solo la Striscia di Gaza. Menziona la statualità, ma in termini piuttosto generici, ed è fondamentale specificare questi approcci, compresa la determinazione di cosa accadrà in Cisgiordania". Le "fragili formulazioni" del piano di Trump non dovrebbero essere soggette a revisione - ha aggiunto - La Russia " faciliterà in ogni modo possibile" l'attuazione degli accordi nel quadro del piano di Trump. Una volta attuato in buona fede il piano di Trump, sarà necessario procedere immediatamente alla creazione di uno Stato palestinese, "e cercare compromessi concreti basati sulle decisioni approvate dal Consiglio di sicurezza dell'Onu".

Una soluzione a lungo termine del conflitto "è possibile solo se vengono attuate le decisioni delle Nazioni Unite sulla creazione di uno Stato palestinese", ha insistito Lavrov. La Russia spera che Israele riconosca la necessità di trovare un equilibrio di interessi, "piuttosto che porsi un obiettivo che significherebbe eliminare qualsiasi minaccia alla sua esistenza, indipendentemente da ciò che pensano i suoi vicini e dalle loro argomentazioni". Per molti anni Israele non ha preso sul serio l'importanza della questione della creazione di uno Stato palestinese: "È proprio la questione irrisolta di uno Stato palestinese il fattore più significativo che alimenta la persistenza e il rafforzamento dell'estremismo nel mondo arabo".

La questione della creazione di uno Stato palestinese deve essere risolta, tra le altre cose, attraverso un compromesso: "I compromessi sono inevitabili in qualsiasi conflitto. Gli accordi per porre fine allo spargimento di sangue sono un compromesso, e ciascuna parte deve fare delle concessioni". La Russia è "pronta a partecipare in qualsiasi formato" per risolvere il conflitto israelo-palestinese. E se i partecipanti al vertice egiziano su Gaza riterranno necessario coinvolgere la Russia nel processo, "non ci rifiuteremo, né è nella nostra tradizione imporre i nostri servizi".

