

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - "Non c'è persona che meriti più di lui il premio Nobel per la pace e, cosa ancora più importante, l'eterna gratitudine del popolo di Israele". Lo ha detto il leader dell'opposizione israeliano Yair Lapid congratulandosi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'accordo sugli ostaggi. "Mi congratulo con la sua squadra, Steve Witkoff, Jared Kushner, Marco Rubio e Tony Blair. Mi congratulo con il Primo Ministro Netanyahu, con i comandanti e i soldati delle Forze di Difesa israeliane e, soprattutto, con le famiglie degli ostaggi, dei leoni e delle leonesse che non hanno permesso al mondo di dimenticare, nemmeno per un istante", ha dichiarato Lapid in un video.



