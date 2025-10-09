

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "È una notizia bellissima, un percorso di pace che va molto avanti, per il quale bisogna ringraziare chi si è speso, a partire da Trump e dai paesi che sono stati all'altezza della situazione. E anche Giorgia Meloni che, come qualcuno ha detto, è 'complice di pace' ed è un orgoglio per tutti noi italiani". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.

