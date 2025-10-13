

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Dopo anni di angoscia finalmente viviamo ore di grande trepidazione e gioia con il rilascio degli ostaggi e la concreta possibilità di arrivare alla pace e a un futuro migliore in Medio Oriente. Sono vicino con sincero affetto alla gioia dei parenti che dopo molto tempo tornano a riabbracciare i loro cari e rivolgo un sentito e forte ringraziamento al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e a tutti coloro che si sono impegnati per arrivare a questo importante risultato". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

