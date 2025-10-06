

Roma, 6 ott.- (Adnkronos) - Domani martedì 7 ottobre, alle 15.30, il presidente del Senato Ignazio La Russa sarà in piazza dei Cinquecento per rendere omaggio a Papa Giovanni Paolo II, la cui statua è stata vandalizzata nei giorni scorsi. "Da parte del presidente c’è l’auspicio che questo omaggio possa essere condiviso da tutti i gruppi parlamentari presenti al Senato", fanno sapere fonti a lui vicine. "Si tratta di un atto sentito verso un grande uomo di fede che ha dedicato la sua vita al dialogo, alla libertà dei popoli e alla pace nel mondo”.

