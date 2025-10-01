

Roma, 1 ott.- (Adnkronos) - "Le parole del leader della Cgil Maurizio Landini, che minaccia di bloccare l’Italia per la Global Sumud Flottilla, sono l’ennesima dimostrazione della volontà della sinistra di strumentalizzare contro il governo e contro gli italiani la tragedia della popolazione civile di Gaza. Altro che governo 'irresponsabile': irresponsabile è chi invece di lavorare per la pace continua a soffiare sul fuoco". Così Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia.

"Oggi all’iniziativa promossa alla Camera da Avs alla presenza di Pd, M5S e di Landini, uno dei partecipanti, membro del comitato direttivo della Flottilla, Yazan Eissa, nel suo discorso ha sempre usato il termine ‘entità sionista’ per indicare Israele. Si tratta di una espressione dispregiativa utilizzata da chi nega l’esistenza dello Stato ebraico. I colleghi della sinistra e Landini, che erano presenti, sono d’accordo con questa visione o si dissociano? Questo Governo da mesi sta aiutando concretamente la popolazione palestinese coinvolta nel conflitto scatenato da Hamas. L’opposizione, invece, è disposta persino a dare spazio a chi non riconosce il diritto di Israele ad esistere pur di portare avanti la propria propaganda", conclude.

