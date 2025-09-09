

Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos) - "L'uragano ha colpito Gaza ieri con una forza senza precedenti. Sono stati attaccati e distrutti 30 grattacieli e decine di altri obiettivi terroristici, per ostacolare le infrastrutture terroristiche e spianare la strada alle forze di manovra. Se i terroristi di Hamas non deporranno le armi e non libereranno tutti gli ostaggi, saranno distrutti, così come Gaza". Lo ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.

