

Tel Aviv, 19 set. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di uccidere il leader degli Houthi, dopo gli attacchi missilistici e con droni di ieri. "Abdul-Malik al-Houthi, il tuo momento arriverà. Sarai mandato a incontrare il tuo governo in seduta plenaria e tutti i membri eliminati dell'asse del male che attendono nelle profondità dell'inferno", ha scritto Katz su X. "La bandiera degli Houthi con su scritto lo slogan 'Morte a Israele, maledizione sugli ebrei' sarà sostituita dalla bandiera israeliana blu e bianca che sventolerà sulla capitale dello Yemen unito", ha aggiunto Katz.

Il 28 agosto un attacco israeliano nello Yemen ha ucciso il primo ministro del governo Houthi e almeno altri 11 altri ministri. Ieri, un drone esplosivo degli Houthi ha colpito un hotel nella città più meridionale di Israele, Eilat. Altri due droni sono stati intercettati, insieme a un missile balistico. Dal 18 marzo, quando le Idf hanno ripreso l'offensiva contro Hamas nella Striscia di Gaza, gli Houthi nello Yemen hanno lanciato 87 missili balistici e almeno 40 droni contro Israele.

