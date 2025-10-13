

Tel Aviv, 13 ott. (Adnkronos) - Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha incontrato il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth e lo ha ringraziato per l'assistenza nel rilascio degli ostaggi. "Ho sottolineato che dobbiamo agire con piena forza per assicurare il ritorno a casa di tutti i caduti e dei prigionieri e lavorare per assicurare il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione di Gaza in accordo con il piano Trump", ha dichiarato Katz.

