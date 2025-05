Tel Aviv, 14 mag. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha commentato le dichiarazioni di ieri del presidente francese Emmanuel Macron, che criticavano la politica israeliana nella Striscia di Gaza, affermando: "Ricordiamo bene cosa è successo agli ebrei in Francia quando non hanno potuto difendersi. Non dovrebbe predicarci la moralità".

Secondo Katz, "chi si definisce amico di Israele dovrebbe schierarsi al suo fianco nella guerra contro l'organizzazione terroristica omicida di Hamas e l'asse del male iraniano che minaccia di distruggere Israele, invece di cercare di impedire il diritto di Israele all'autodifesa. Le Forze di Difesa Israeliane operano con i più alti standard morali, certamente più di come la Francia abbia fatto nelle sue guerre passate".