

Tel Aviv, 10 set. (Adnkronos) - Gli attacchi israeliani sullo Yemen hanno colpito i campi militari degli Houthi dove erano riuniti i loro membri. Lo ha riferito in un comunicato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo che "avevamo promesso altri attacchi e oggi abbiamo inferto un altro duro colpo all'organizzazione terroristica degli Houthi nello Yemen. L'Idf ha appena colpito Sana'a e altre località dello Yemen, colpendo i campi militari presidiati da membri degli Houthi, compreso il loro apparato propagandistico. Il lungo braccio dello Stato di Israele raggiungerà e colpirà il terrorismo ovunque esso esista e ovunque costituisca una minaccia per i nostri cittadini".

