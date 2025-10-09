

Bruxelles, 9 ott. (Adnkronos) - "La prima fase dell'accordo di pace di Gaza segna una svolta significativa. Si tratta di un importante risultato diplomatico e di una reale possibilità di porre fine a una guerra devastante e liberare tutti gli ostaggi. L'Ue farà tutto il possibile per sostenerne l'attuazione". Lo ha scritto su X l'Alto rappresentante per gli affari esteri della Ue Kaja Kallas.

