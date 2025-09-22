

Napoli, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno che la scuola viva questo tempo, che guardi alle sfide del futuro, ai cambiamenti, alla tecnologia, all'invasione da parte della tecnologia. Abbiamo bisogno di una scuola che costruisca cultura, sapere e cultura della pace. E io, umilmente, mi unisco agli studenti che pacificamente oggi sono in giro nelle piazze italiane per chiedere la fine di queste uccisioni indiscriminate che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza. Ma soprattutto mi rivolgo ai ragazzi, mi unisco a loro". Lo ha affermato Jovanotti, durante l'incontro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i giovani dell'’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima tappa dell'inaugurazione dell'anno scolastico che quest'anno si svolge a Napoli.

