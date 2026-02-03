

Tel Aviv, 3 feb. (Adnkronos/Afp) - L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto un funzionario israeliano, all'indomani della parziale apertura del valico di frontiera di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. La nuova visita in Israele dell'inviato di Donald Trump precede anche i colloqui previsti nel corso della settimana tra gli Stati Uniti e l'Iran, nemico giurato di Israele. Una fonte araba ha riferito all'Afp che i colloqui, organizzati grazie alla mediazione di Egitto, Qatar, Oman e Turchia, si terranno "probabilmente" venerdì in Turchia.

Quella di Witkoff è la seconda visita in Israele in una decina di giorni. I media israeliani avevano riferito che l'inviato americano, accompagnato dal genero di Trump Jared Kushner, aveva esercitato pressioni su Israele, durante una precedente visita il 24 gennaio, affinché riaprisse rapidamente il valico di Rafah.

