Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ambasciatore israeliano presso l'Onu, Danny Danon, ha chiesto in una lettera inviata al segretario generale dell'Onu, António Guterres, la fine della presenza dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gerusalemme prima della fine del mese di Fine gennaio.

"In conformità con la legge israeliana applicabile, inclusa la legislazione summenzionata, e in seguito alla risoluzione del suddetto accordo interinale, l'Unrwa è obbligata a cessare le sue operazioni a Gerusalemme e a evacuare tutti i locali in cui opera nella città entro il 30 gennaio 2025", si legge nella lettera.