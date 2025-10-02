

Tel Aviv, 2 ott. (Adnkronos) - "I passeggeri di Hamas-Sumud sono sui loro yacht e stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute". Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano, pubblicando sul social immagini degli attivisti che partecipano alla Flotilla.

