

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) - Hamas avrà 60 giorni di tempo per disarmarsi, altrimenti Israele tornerà in guerra a Gaza. Lo ha affermato alla conferenza del Besheva Group, il segretario di gabinetto israeliano Yossi Fuchs, aggiungendo che l'amministrazione Trump ha chiesto il periodo di 60 giorni e "noi lo rispettiamo".

Durante quel periodo, ha dichiarato il consigliere senior del primo ministro Benjamin Netanyahu, Hamas "dovrà rinunciare a tutte le sue armi", compresi i fucili. Gli AK-47 del gruppo terroristico "saranno loro completamente sottratti", ha affermato, aggiungendo di non essere sicuro di quando inizierà questo periodo, ma potrebbe iniziare con la conferenza del Board of Peace di giovedì. "Lo valuteremo", ha aggiunto. "Se funziona, ottimo. Altrimenti, l'Idf dovrà portare a termine la missione".

