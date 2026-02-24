Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Israele colpirà duramente il Libano, prendendo di mira le infrastrutture civili, tra cui l'aeroporto di Beirut, nel caso in cui Hezbollah venisse coinvolto in una guerra tra Stati Uniti e Iran. Lo riporta il Times of Israel citando un messaggio inviato da Israele al Libano.
Mo: Israele, 'colpiremo in Libano se Hezbollah partecipa a guerra tra Usa e Iran'
24 febbraio, 2026 • 11:33
