Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - Israele può raggiungere un accordo di cessate il fuoco per porre fine al conflitto con Hezbollah in Libano entro 10-14 giorni. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano al notiziario Channel 12.

Mercoledì l'emittente pubblica israeliana Kan ha pubblicato i dettagli di quella che ha definito una bozza di accordo redatta dagli Stati Uniti per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah e l'attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che proibisce a Hezbollah di mantenere una presenza a sud del fiume Litani.