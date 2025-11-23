

Tel Aviv, 23 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha affermato di aver ucciso Haitham Ali Tabatabai, presentato come il “capo di stato maggiore” di Hezbollah, in risposta alle violazioni del cessate il fuoco da parte del Partito di Dio. L'esercito “ha colpito nella zona di Beirut ed eliminato il terrorista Haitham Ali Tabatabai, capo di stato maggiore di Hezbollah”, ha dichiarato l'Idf in un comunicato, definendo l'uomo “un agente chiave” del movimento filo-iraniano. L'attacco, annunciato in precedenza da Israele, ha ucciso almeno cinque persone, secondo il ministero della Salute libanese.

