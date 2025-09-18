

Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Una fonte della difesa israeliana ha riferito che l'autore dell'attacco al valico di Allenby era un camionista giordano, alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto a Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi e dal canale televisivo saudita 'Al-Hadath', il valico fra Giordania e Cisgiordania è stato chiuso in seguito alla sparatoria che ha causato due vittime israeliane tra i 20 e i 60 anni.

Secondo le ricostruzioni, il terrorista sarebbe arrivato dalla Giordania, sarebbe sceso da un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza e avrebbe sparato a distanza ravvicinata. Gli investigatori stanno anche valutando la possibilità che un complice abbia aiutato il terrorista a compiere l'attacco.

Il portavoce del governo giordano Mohammed Al-Momani ha commentato l'attacco al valico di Allenby, affermando: "Stiamo seguendo le notizie relative a un incidente di sicurezza dall'altro lato del valico di frontiera. Le nostre autorità competenti stanno monitorando la situazione sul campo e annunceranno eventuali dettagli non appena li riceveremo".

