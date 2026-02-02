

Tel Aviv, 2 feb. (Adnkronos/Afp) - L'esercito israeliano ha invitato gli abitanti di due villaggi nel sud del Libano ad abbandonare le loro case, avvertendo che avrebbe colpito le "infrastrutture" militari del gruppo Hezbollah nelle aree. "L'esercito israeliano colpirà presto le infrastrutture militari appartenenti all'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Libano, in risposta ai tentativi illegali dell'organizzazione di riprendere le operazioni nella regione", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce dell'esercito israeliano in lingua araba, invitando gli abitanti di due villaggi, Kfar Tibnit e Ain Qana, ad abbandonare immediatamente le loro abitazioni.

