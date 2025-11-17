

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) - Almeno 98 palestinesi sono morti in carcere dall'ottobre 2023. Lo riferisce un rapporto diffuso da Israele. Tuttavia, il bilancio reale dei decessi fra i detenuti è probabilmente molto più alto, perché centinaia di persone risultano scomparse, ha affermato Medici per i diritti umani-Israele (Phri) un gruppo per i diritti umani con sede in Israele. L'ong ha monitorato i decessi dovuti a cause quali violenza fisica, negligenza medica e malnutrizione, utilizzando richieste di accesso alle informazioni, perizie forensi e interviste con avvocati, attivisti, parenti e testimoni. Le autorità israeliane hanno fornito dati completi solo per i primi otto mesi di guerra. In questo periodo, i dati ufficiali mostrano un tasso di vittime senza precedenti tra i detenuti palestinesi, in media un morto ogni quattro giorni.

L'esercito ha aggiornato per l'ultima volta i dati sui decessi in detenzione nel maggio 2024, mentre l'Israel Prison Service (Ips) nel settembre 2024. Sebbene il numero totale di morti registrato sia significativamente più alto rispetto ad altre stime recenti, è probabile che non riesca a cogliere l'intera portata delle perdite palestinesi, ha affermato Naji Abbas, direttore del dipartimento prigionieri e detenuti presso il Phri. "Anche se stiamo fornendo prove di un numero di morti maggiore di quanto riportato, questo non è un quadro completo", ha affermato. "Siamo certi che ci siano ancora persone morte in detenzione di cui non siamo a conoscenza".



