Tel Aviv, 30 nov. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane affermano che ai residenti libanesi è vietato spostarsi verso sud in diversi villaggi e invitano loro a non fare ritorno in circa 62 comunità nella zona di confine. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Idf, ha lanciato un "avvertimento urgente" intimando ai residenti di non oltrepassare i confini dei villaggi fino a nuovo avviso. In base all'accordo di cessate il fuoco, le Idf hanno 60 giorni di tempo per ritirarsi da questi villaggi.