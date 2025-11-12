

Tel Aviv, 12 nov. (Adnkronos) - Un altro palestinese che aveva attraversato la Linea Gialla è stato ucciso dall'esercito israeliano. Lo ha reso noto l'Idf, secondo cui il "terrorista" aveva oltrepassato la zona di ritiro dell'esercito e si era avvicinato alle truppe nell'area di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale. Le Idf hanno dichiarato che l'agente "rappresentava una minaccia immediata" per le truppe, che hanno quindi aperto il fuoco "per eliminarla".

