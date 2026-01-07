

Tel Aviv, 7 gen. (Adnkronos) - Le Idf hanno dichiarato di aver "eliminato un terrorista della 127a unità aerea di Hezbollah" in un attacco a Jouaiyya, nel Libano meridionale. Secondo l'esercito israeliano, il militante stava lavorando per "ristabilire l'infrastruttura terroristica di Hezbollah" ed è "il secondo terrorista dell'unità aerea dell'organizzazione terroristica ad essere eliminato negli ultimi due giorni".

