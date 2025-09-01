

Tel Aviv, 1 set. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso un agente di Hezbollah in un attacco avvenuto nella notte nella zona di Nabatieh, nel Libano meridionale. Nella dichiarazione l'Idf ha aggiunto che l'attacco è avvenuto "su un importante sito di Hezbollah".

