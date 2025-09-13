Tel Aviv, 13 set. (Adnkronos) - Un agente di Hezbollah è stato ucciso ieri sera in un attacco con un drone israeliano ad Aitaroun, nel Libano meridionale. Lo riferisce l'Idf, secondo cui l'agente era coinvolto nel ripristino delle infrastrutture del Partito di Dio nel Libano meridionale.
Mo: Idf, 'ucciso agente Hezbollah nel sud del Libano'
13 settembre, 2025 • 12:44
