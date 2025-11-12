

Tel Aviv, 12 nov. (Adnkronos) - Tre militanti armati sono stati eliminati dall'esercito israeliano a Rafah. Lo ha riferito il portavoce delle Idf, precisando che le forze della Brigata Golani, operative nell'area della città palestinese nel sud di Gaza per distruggere i tunnel, avevano identificato quattro militanti, uccidendone tre in coordinamento con l'Aeronautica Militare. Non si sono registrate vittime tra le forze israeliane.

