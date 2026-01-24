

Tel Aviv, 24 gen. (Adnkronos) - L'aeronautica militare israeliana (Iaf) ha colpito e ucciso diversi terroristi palestinesi che avevano attraversato la linea del cessate il fuoco a Gaza e avevano piazzato esplosivi vicino alle truppe nel nord della Striscia, afferma l'esercito. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che i terroristi sono stati identificati mentre attraversavano la Linea Gialla, piazzavano una bomba nel terreno e si avvicinavano alle truppe della Brigata Nord della Divisione di Gaza "in un modo che rappresentava una minaccia immediata". L'Iaf ha quindi colpito e "eliminato i terroristi per rimuovere la minaccia", afferma l'Idf.

