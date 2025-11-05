

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) - Le Idf affermano di aver ucciso due terroristi che avevano attraversato la Linea Gialla, che delimita il territorio controllato dall'esercito dopo il suo ritiro parziale, e si erano avvicinati alle truppe, in due distinti episodi avvenuti nella Striscia di Gaza centrale questa mattina. Gli agenti "rappresentavano una minaccia immediata" per le forze di stanza nella zona, afferma l'esercito, aggiungendo che poco dopo essere stati individuati, "le forze hanno eliminato i terroristi per rimuovere la minaccia".

