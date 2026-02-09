

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso quattro presunti militanti che avevano attaccato le sue truppe mentre uscivano da un tunnel nella zona di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. "Poco fa, quattro terroristi armati sono usciti da un tunnel sotterraneo e hanno aperto il fuoco contro i soldati nella zona di Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. Dopo averli identificati, le truppe hanno eliminato i terroristi", ha dichiarato l'esercito.



