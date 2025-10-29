

Tel Aviv, 29 ott. (Adnkronos) - Un riservista israeliano è stato ucciso ieri da agenti palestinesi nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha annunciato l'Idf, precisando che il militare è il sergente maggiore Yona Efraim Feldbaum, un soldato di 37 anni che faceva parte di una squadra di ingegneri dell'esercito operante a Rafah quando i terroristi hanno teso un'imboscata alla loro unità. Secondo quanto riferito, gli aggressori sono usciti da un sistema di tunnel nel quartiere di Jenina e hanno iniziato a sparare, anche con proiettili Rpg, direttamente contro i soldati.

