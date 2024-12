Tel Aviv, 22 dic. (Adnkronos) - Le Idf hanno dichiarato che un soldato carrista di riserva è rimasto gravemente ferito stamattina in uno scontro nella Striscia di Gaza centrale. Secondo l'esercito, il soldato è stato evacuato in un ospedale per cure mediche e la sua famiglia è stata informata. Il soldato ha prestato servizio nella Brigata Harel.