

Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) - Dopo l' uccisione del capo militare di Hezbollah avvenuta ieri a Beirut, le Idf si stanno preparando a una possibile risposta da parte del gruppo sostenuto dall'Iran, anche se per ora non ci sono state comunicazioni per salvaguardare i civili. L'aeronautica militare israeliana ha rafforzato le difese aeree nel nord per fronteggiare un possibile lancio di razzi da parte di Hezbollah dal Libano e ha anche innalzato il livello di allerta, affermano fonti militari.

